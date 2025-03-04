https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002877504.html
Зеленский получил жесткие инструкции после приостановки военной помощи США
Зеленский получил жесткие инструкции после приостановки военной помощи США - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский получил жесткие инструкции после приостановки военной помощи США
После приостановке поставок военной помощи Украине со стороны США глава киевского режима Владимир Зеленский должен ввернуться в Белый дом и извиниться перед... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:07:00+03:00
2025-03-04T04:07:00+03:00
2025-03-04T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. После приостановке поставок военной помощи Украине со стороны США глава киевского режима Владимир Зеленский должен ввернуться в Белый дом и извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Белый дом прекратил всю военную помощь Зеленскому. Теперь <…> (Зеленский — Прим. ред.) должен приползти обратно к Трампу и просить прощения", — написал он.Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз
Зеленский получил жесткие инструкции после приостановки военной помощи США
Журналист Боуз: Зеленский должен вернуться к Трампу и извиниться