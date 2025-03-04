https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002923648.html

Маск призвал Зеленского покинуть Украину

Маск призвал Зеленского покинуть Украину - РИА Новости, 04.03.2025

Маск призвал Зеленского покинуть Украину

Владимир Зеленский должен покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию, заявил американский... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:30:00+03:00

2025-03-04T11:30:00+03:00

2025-03-04T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так предприниматель прокомментировал в соцсети X сообщение пользователя о том, что Зеленский по окончании украинского конфликта, вероятно, проиграет на выборах и окажется за решеткой по делу о коррупции. Как отметил пользователь, которому ответил Маск, Зеленский - диктатор, который ради власти "отправляет невинных украинцев в мясорубку". "Так и есть. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следовало бы предложить некую форму амнистии в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине", - написал Маск. Ранее президент США Дональд Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, "худшим заявлением", с которым США больше не будут мириться. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002613451.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп