Запад пытался натравить Турцию на Россию, пишет Milliyet
Milliyet: Запад пытался натравить Турцию на Россию через конфликт на Украине
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Запад пытался натравить Турцию на Россию через конфликт на Украине, столкнув Анкару с Москвой и новой администрацией США, считает колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Зафер Шахин.
Отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми и продолжают развиваться, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в отношениях между Россией и Турцией какое-то "охлаждение". Заявления о якобы охлаждении в отношениях Анкары и Москвы вызывают, мягко говоря, удивление, учитывая интенсивность двусторонних контактов, заявил в свою очередь РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице.
"Вот уже 10 лет мир является свидетелем "армрестлинга" между теми, кто хочет глобальной войны, и теми, кто хочет ее предотвратить. Их попытка из-за Украины пока не удалась. Они будут пытаться снова. И нет сомнений, что они захотят вовлечь в эту войну Турцию. За последние 10 лет они предприняли три известных шага, чтобы натравить Турцию на Россию: сбитый российский самолет в Сирии в 2015 году, убийство российского посла в Анкаре в 2016 году, открытая поддержка альянса против Эрдогана на предвыборной гонке в 2023 году", - отметил колумнист.
Шахин напомнил, что всего за четыре дня до президентских выборов в Турции в 2023 году кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу дал интервью газете Wall Street Journal. В интервью он заявил, что "Турция - член западного альянса" и в случае избрания он будет соблюдать санкции, введенные Западом против России, напомнил колумнист.
"Если бы (Тайип) Эрдоган не победил на тех выборах, Турция сегодня была бы в числе проигравших в войне в Украине. Мы бы столкнулись и с Россией, и с нынешней администрацией США. Вы понимаете, от какой большой беды мы избавились? Очень важно занимать правильное место в истории. Пример Украины показал нам всем, что происходит с теми, кто этого не делает", - подчеркнул колумнист.
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