https://ria.ru/20250304/yazyki-2002885332.html

В России разработали платформу, ускоряющую изучение иностранных языков

В России разработали платформу, ускоряющую изучение иностранных языков - РИА Новости, 04.03.2025

В России разработали платформу, ускоряющую изучение иностранных языков

Российские студенты разработали платформу NeuroLingo, которая позволяет на 20-30% ускорить изучение иностранных языков и на 40% улучшить запоминание за счет... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:50:00+03:00

2025-03-04T06:50:00+03:00

2025-03-04T06:50:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские студенты разработали платформу NeuroLingo, которая позволяет на 20-30% ускорить изучение иностранных языков и на 40% улучшить запоминание за счет использования нейроинтефейса - она в режиме реального времени считывает мозговую активность через энцефалограмму и подбирает оптимальную программу обучения, рассказали РИА Новости в компании Neiry. "Российский ИТ-стартап NeuroLingo, созданный студентами МГУ, представил решение для изучения иностранных языков на базе ИИ и интеграции с нейроинтерфейсом Neiry. Платформа на основе показателей ЭЭГ анализирует когнитивную нагрузку и уровень концентрации во время обучения и подбирает сложность задания индивидуально", - рассказали в Neiry. Как объяснила основательница платформы Софья Рожок, нейроинтерфейсы могут существенно улучшить изучение языка, помогая поддерживать оптимальную мозговую активность. "На основании соотношения альфа и бета ритмов (уровень концентрации) мозга, ученые могут спрогнозировать вовлеченность человека во взаимодействие с контентом… Отслеживая альфа- и тета-ритмы, связанные с сфокусированным состоянием, система адаптирует сложность заданий под текущее состояние мозга, что ускоряет обучение на 20-30% и улучшает запоминание до 40%", - сказала она. Решение NeuroLingo - это платформа, которая подключена к нейроинтерфейсу Neiry через API. С помощью нейроинтерфейса платформа тестирует уровень знания языка на основе реакций мозга на разные типы задания, а потом формирует персональную траекторию обучения. Во время занятий система отслеживает, насколько эффективно усваивается материал, и корректирует задания, когда замечает снижение внимания и рост числа ошибок. Платформа вместе с пользователем выбирает тематику, формат и продолжительность сессий. Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования. Оно начнется, когда разработчики получат 100 заявок от добровольцев.

https://ria.ru/20250216/yazyki-1999640568.html

https://ria.ru/20250224/uchenye-2001200451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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