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В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G - РИА Новости, 04.03.2025
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Наука
 
05:49 04.03.2025 (обновлено: 06:47 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/yaponiya-2002882109.html
В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G
В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G - РИА Новости, 04.03.2025
В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G
Японские ученые разработали первый в мире полупроводниковый чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G, что делает возможным использование беспроводной... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:49:00+03:00
2025-03-04T06:47:00+03:00
наука
технологии
япония
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японские ученые разработали первый в мире полупроводниковый чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G, что делает возможным использование беспроводной связи для контролирующих сигналов и других задач, к примеру, управления роботами в реальном времени. Согласно пресс-релизу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, чип был разработан специалистами компании Magna Wireless, Высшей школы инженерии Осакского университета и Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT). "Путем использования специализированных логических схем для обработки радиосигналов на чипе время задержки было значительно сокращено с более чем 10 миллисекунд до менее чем 0,2 миллисекунды, что позволило реализовать ультра-низкую задержку связи. Ожидается, что это достижение ускорит распространение сети 5G и промышленной цифровой трансформации в таких отраслях, как умные фабрики, логистика, медицина и другие", - отмечается в документе. Кроме того, чип позволяет производить различные настройки связи, "такие как приоритет задержки или полосы пропускания, соотношение восходящей/нисходящей связи, варианты модуляции радиосигналов". "Возможны 273 варианта частот, 280 вариантов по времени, 29 вариантов модуляции, 2 направления связи (восходящая/нисходящая), что позволяет выбрать оптимальные настройки для различных применений... Чип также прошел тестирование на совместимость с базовыми станциями различных производителей и может быть универсально применен к различным беспроводным системам", - говорится в пресс-релизе. Коммерциализация разработанного чипа планируется в 2025 финансовом году, который начнется с 1 апреля.
https://ria.ru/20250227/amazon-2002014059.html
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технологии, япония
Наука, Технологии, Япония
В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G

В Японии разработали полупроводниковый чип со сверхнизкой задержкой связи 5G

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японские ученые разработали первый в мире полупроводниковый чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G, что делает возможным использование беспроводной связи для контролирующих сигналов и других задач, к примеру, управления роботами в реальном времени.
Согласно пресс-релизу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, чип был разработан специалистами компании Magna Wireless, Высшей школы инженерии Осакского университета и Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT).
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"Путем использования специализированных логических схем для обработки радиосигналов на чипе время задержки было значительно сокращено с более чем 10 миллисекунд до менее чем 0,2 миллисекунды, что позволило реализовать ультра-низкую задержку связи. Ожидается, что это достижение ускорит распространение сети 5G и промышленной цифровой трансформации в таких отраслях, как умные фабрики, логистика, медицина и другие", - отмечается в документе.
Кроме того, чип позволяет производить различные настройки связи, "такие как приоритет задержки или полосы пропускания, соотношение восходящей/нисходящей связи, варианты модуляции радиосигналов".
"Возможны 273 варианта частот, 280 вариантов по времени, 29 вариантов модуляции, 2 направления связи (восходящая/нисходящая), что позволяет выбрать оптимальные настройки для различных применений... Чип также прошел тестирование на совместимость с базовыми станциями различных производителей и может быть универсально применен к различным беспроводным системам", - говорится в пресс-релизе.
Коммерциализация разработанного чипа планируется в 2025 финансовом году, который начнется с 1 апреля.
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