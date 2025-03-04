https://ria.ru/20250304/yaponiya-2002882109.html

В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G

В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G - РИА Новости, 04.03.2025

В Японии разработали чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G

Японские ученые разработали первый в мире полупроводниковый чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G, что делает возможным использование беспроводной... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:49:00+03:00

2025-03-04T05:49:00+03:00

2025-03-04T06:47:00+03:00

наука

технологии

япония

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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японские ученые разработали первый в мире полупроводниковый чип, обеспечивающий сверхнизкую задержку связи 5G, что делает возможным использование беспроводной связи для контролирующих сигналов и других задач, к примеру, управления роботами в реальном времени. Согласно пресс-релизу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, чип был разработан специалистами компании Magna Wireless, Высшей школы инженерии Осакского университета и Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT). "Путем использования специализированных логических схем для обработки радиосигналов на чипе время задержки было значительно сокращено с более чем 10 миллисекунд до менее чем 0,2 миллисекунды, что позволило реализовать ультра-низкую задержку связи. Ожидается, что это достижение ускорит распространение сети 5G и промышленной цифровой трансформации в таких отраслях, как умные фабрики, логистика, медицина и другие", - отмечается в документе. Кроме того, чип позволяет производить различные настройки связи, "такие как приоритет задержки или полосы пропускания, соотношение восходящей/нисходящей связи, варианты модуляции радиосигналов". "Возможны 273 варианта частот, 280 вариантов по времени, 29 вариантов модуляции, 2 направления связи (восходящая/нисходящая), что позволяет выбрать оптимальные настройки для различных применений... Чип также прошел тестирование на совместимость с базовыми станциями различных производителей и может быть универсально применен к различным беспроводным системам", - говорится в пресс-релизе. Коммерциализация разработанного чипа планируется в 2025 финансовом году, который начнется с 1 апреля.

https://ria.ru/20250227/amazon-2002014059.html

https://ria.ru/20250214/rostehi-1999294820.html

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технологии, япония