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В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:10 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vzryvy-2002872253.html
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 04.03.2025
В Сумах прогремели новые взрывы
Повторный взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен повторный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 21.05 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели новые взрывы

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен повторный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 21.05 мск понедельника.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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