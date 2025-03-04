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Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 04.03.2025 (обновлено: 23:36 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vsu-2003076725.html
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР - РИА Новости, 04.03.2025
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР
Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:27:00+03:00
2025-03-04T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
светлана петренко
валерий герасимов
владимир путин
нато
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Видео агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах - оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области. "Приказываю: до 15.00 19.02.25 принять… БТР 113 БН 4324. С 20.00 19.02.25 до особого распоряжения совершить перемещение БТР М113 БН 4324 в район Рубанщины Курской области РФ для выполнения боевых специальных заданий, совместного осуществления эвакуации и мероприятий в составе экипажа", - оглашает на видео приказ замначальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования. БТР М113 – бронетранспортер американского производства. Согласно данным из открытых источников, с 2023 года применяется ВСУ в боевых действиях. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250228/kadyrov-2002262946.html
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курская область
россия
брянская область
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Оглашение приказа пограничникам ВСУ на выполнение специальных заданий в Курской области с использованием американских БТР М113
Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области. Видео РИА Новости передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах - оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области.
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курская область, россия, брянская область, светлана петренко, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР

Украинским пограничникам приказывали зайти в район Рубанщины на американских БТР

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Видео агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах - оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области.
Работа группы спецназа Ахмат на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ
28 февраля, 16:58
"Приказываю: до 15.00 19.02.25 принять… БТР 113 БН 4324. С 20.00 19.02.25 до особого распоряжения совершить перемещение БТР М113 БН 4324 в район Рубанщины Курской области РФ для выполнения боевых специальных заданий, совместного осуществления эвакуации и мероприятий в составе экипажа", - оглашает на видео приказ замначальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования.
БТР М113 – бронетранспортер американского производства. Согласно данным из открытых источников, с 2023 года применяется ВСУ в боевых действиях.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Эксперт предрек дефицит оружия у ВСУ после заморозки помощи США
Вчера, 18:26
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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