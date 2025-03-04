https://ria.ru/20250304/vsu-2003076725.html
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР - РИА Новости, 04.03.2025
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР
Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:27:00+03:00
2025-03-04T22:27:00+03:00
2025-03-04T23:36:00+03:00
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россия
брянская область
светлана петренко
валерий герасимов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Видео агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах - оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области. "Приказываю: до 15.00 19.02.25 принять… БТР 113 БН 4324. С 20.00 19.02.25 до особого распоряжения совершить перемещение БТР М113 БН 4324 в район Рубанщины Курской области РФ для выполнения боевых специальных заданий, совместного осуществления эвакуации и мероприятий в составе экипажа", - оглашает на видео приказ замначальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования. БТР М113 – бронетранспортер американского производства. Согласно данным из открытых источников, с 2023 года применяется ВСУ в боевых действиях. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250228/kadyrov-2002262946.html
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Оглашение приказа пограничникам ВСУ на выполнение специальных заданий в Курской области с использованием американских БТР М113
Украинским пограничникам отдавали приказ выдвинуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области.
Видео РИА Новости передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах - оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области.
2025-03-04T22:27
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Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР
Украинским пограничникам приказывали зайти в район Рубанщины на американских БТР