Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области
Хинштейн: дроны ВСУ атаковали два дома в Рыльском районе, никто не пострадал
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные удары украинских нацистов по мирной инфраструктуре. По предварительной информации, дроны ВСУ атаковали два жилых дома в Рыльском районе. В результате атаки в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад", - сообщил Хинштейн.
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Он добавил, что погибших и раненых нет.
"Украинские преступники продолжают подло атаковать наши жилые дома. Уважаемые куряне, призываю вас не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - заключил врио губернатора.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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