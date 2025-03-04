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Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vsu-2003047314.html
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области
Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:03:00+03:00
2025-03-04T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные удары украинских нацистов по мирной инфраструктуре. По предварительной информации, дроны ВСУ атаковали два жилых дома в Рыльском районе. В результате атаки в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что погибших и раненых нет. "Украинские преступники продолжают подло атаковать наши жилые дома. Уважаемые куряне, призываю вас не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - заключил врио губернатора. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250304/minoborony-2002971816.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали два дома в Рыльском районе, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные удары украинских нацистов по мирной инфраструктуре. По предварительной информации, дроны ВСУ атаковали два жилых дома в Рыльском районе. В результате атаки в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад", - сообщил Хинштейн.
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Он добавил, что погибших и раненых нет.
"Украинские преступники продолжают подло атаковать наши жилые дома. Уважаемые куряне, призываю вас не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - заключил врио губернатора.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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