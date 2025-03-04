https://ria.ru/20250304/vsu-2003047314.html

Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области

Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025

Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области

Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:03:00+03:00

2025-03-04T19:03:00+03:00

2025-03-04T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

рыльский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные удары украинских нацистов по мирной инфраструктуре. По предварительной информации, дроны ВСУ атаковали два жилых дома в Рыльском районе. В результате атаки в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что погибших и раненых нет. "Украинские преступники продолжают подло атаковать наши жилые дома. Уважаемые куряне, призываю вас не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - заключил врио губернатора. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250304/minoborony-2002971816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

рыльский район

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курская область, россия, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия