https://ria.ru/20250304/vsu-2003040235.html

Эксперт предрек дефицит оружия у ВСУ после заморозки помощи США

Эксперт предрек дефицит оружия у ВСУ после заморозки помощи США - РИА Новости, 04.03.2025

Эксперт предрек дефицит оружия у ВСУ после заморозки помощи США

ВСУ столкнутся с острым дефицитом вооружений вскоре после прекращения помощи США, заявил генерал и экс-руководитель службы внешней разведки Украины Николай... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:26:00+03:00

2025-03-04T18:26:00+03:00

2025-03-04T18:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

николай маломуж

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ столкнутся с острым дефицитом вооружений вскоре после прекращения помощи США, заявил генерал и экс-руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, по его словам, запасы оружия украинской армии будут истощены в ближайшие недели. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Ранее во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над привлечением средств от европейских партнеров для производства оружия. По словам Маломужа, США могут прекратить поставки ВСУ боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам Patriot и NASAMS, а также к системам залпового огня HIMARS. Кроме того, как он отметил, ВСУ нуждаются в бронебойных системах, а также высокотехнологичных радиолокационных системах, без которых очень сложно противодействовать ракетам. "Важно обратить внимание на то, что помощь Украине именно приостановлена со стороны США.... Огромные проблемы будут у нас в особенности в ближайшие недели, месяцы. Еще несколько дней мы будем держать запасы, у нас есть (в наличии - ред.). Но если будут массированные удары, небольшой период времени будет возможность (отражать атаки - ред.). Далее необходимо осуществление этих поставок (оружия- ред.). Это очень критично для нас", - сказал Маломуж в эфире украинского "24 канала". По его мнению, проблем с наличием оружия можно избежать, если приостановка помощи США продлится не более недели - двух. Также он выразил убежденность, что "ВСУ не останутся голыми" благодаря украинскому производству дронов и ракет различной дальности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/peskov-2003037593.html

https://ria.ru/20250304/vengrija-2003020637.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html

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украина, сша, россия, николай маломуж, дональд трамп, вооруженные силы украины