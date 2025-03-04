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Financial Times рассказала, что начнут делать ВСУ без американской помощи - РИА Новости, 04.03.2025
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16:52 04.03.2025 (обновлено: 18:06 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vsu-2003014749.html
Financial Times рассказала, что начнут делать ВСУ без американской помощи
Financial Times рассказала, что начнут делать ВСУ без американской помощи - РИА Новости, 04.03.2025
Financial Times рассказала, что начнут делать ВСУ без американской помощи
После израсходования последних запасов американской помощи Вооруженные силы Украины будут быстрее оставлять свои позиции, пишет Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:52:00+03:00
2025-03-04T18:06:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. После израсходования последних запасов американской помощи Вооруженные силы Украины будут быстрее оставлять свои позиции, пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника украинской разведки."После этого нам придется очень тяжело. Это не станет полным крахом, но мы будем вынуждены быстрее оставлять позиции", — пожаловался сотрудник журналистам.По его словам, имеющихся запасов на Украине хватит на два-три месяца.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002977117.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Financial Times рассказала, что начнут делать ВСУ без американской помощи

FT: без американской помощи ВСУ будут быстрее оставлять свои позиции

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. После израсходования последних запасов американской помощи Вооруженные силы Украины будут быстрее оставлять свои позиции, пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника украинской разведки.
«
"После этого нам придется очень тяжело. Это не станет полным крахом, но мы будем вынуждены быстрее оставлять позиции", — пожаловался сотрудник журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной из-за действий Зеленского
Вчера, 14:36
По его словам, имеющихся запасов на Украине хватит на два-три месяца.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Удар по военному полигону Новомосковский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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