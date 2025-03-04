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ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vsu-2002981658.html
ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь
ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь
ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:55:00+03:00
2025-03-04T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сославшись на оперативную информацию. "Режим (Владимира) Зеленского скрывает правду от украинского народа о реальных потерях ВСУ на фронте. Согласно полученной оперативной информации, в рядах ВСУ началось укрупнение бригад из-за невозможности оперативно заменить невосполнимые потери. Репрессивная машина режима Зеленского не поспевает поставлять на фронт новых солдат, а тех, кто прибывает, сразу бросают в мясные штурмы с очень маленьким шансом выжить", - сказал Рогов агентству. В частности, по его словам, в силу больших потерь 126-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ из Одессы сейчас реформируется и переводится в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны. "Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250304/rogov-2002981194.html
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россия, одесса, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь

Рогов: ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь среди солдат

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сославшись на оперативную информацию.
"Режим (Владимира) Зеленского скрывает правду от украинского народа о реальных потерях ВСУ на фронте. Согласно полученной оперативной информации, в рядах ВСУ началось укрупнение бригад из-за невозможности оперативно заменить невосполнимые потери. Репрессивная машина режима Зеленского не поспевает поставлять на фронт новых солдат, а тех, кто прибывает, сразу бросают в мясные штурмы с очень маленьким шансом выжить", - сказал Рогов агентству.
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
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В частности, по его словам, в силу больших потерь 126-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ из Одессы сейчас реформируется и переводится в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны.
"Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 00:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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