https://ria.ru/20250304/vsu-2002981658.html

ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь

ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь - РИА Новости, 04.03.2025

ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь

ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:55:00+03:00

2025-03-04T14:55:00+03:00

2025-03-04T14:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сославшись на оперативную информацию. "Режим (Владимира) Зеленского скрывает правду от украинского народа о реальных потерях ВСУ на фронте. Согласно полученной оперативной информации, в рядах ВСУ началось укрупнение бригад из-за невозможности оперативно заменить невосполнимые потери. Репрессивная машина режима Зеленского не поспевает поставлять на фронт новых солдат, а тех, кто прибывает, сразу бросают в мясные штурмы с очень маленьким шансом выжить", - сказал Рогов агентству. В частности, по его словам, в силу больших потерь 126-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ из Одессы сейчас реформируется и переводится в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны. "Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250304/rogov-2002981194.html

https://ria.ru/20250304/rogov-2002867765.html

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