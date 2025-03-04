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ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:41:00+03:00
2025-03-04T12:41:00+03:00
2025-03-04T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"