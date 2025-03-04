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ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.03.2025

ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:41:00+03:00

2025-03-04T12:41:00+03:00

2025-03-04T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность