https://ria.ru/20250304/vsu-2002878005.html

Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска

Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 04.03.2025

Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска

Боевики ВСУ при освобождении от них города Дзержинск в ДНР не реагировали на призывы сдаться, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:18:00+03:00

2025-03-04T04:18:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ при освобождении от них города Дзержинск в ДНР не реагировали на призывы сдаться, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Сергей Никалиев. Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Ну, вообще ничего — ни да, ни нет. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК (Боекомплект — Прим. ред.). Вот до единого патрона", - рассказал Никалиев.По словам штурмовика, это был его первый бой. Командование вело группу, корректируя с БПЛА и отдавая команды по рации, группа из трех человек продвигалась быстро, а по пути было множество вражеских дронов."Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, все аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит, давай по гранате (кинем)", — вспоминает боец. В ответ противник открыл по ним огонь. "Произошел у нас контакт, как зашли... с правой стороны, куда граната "зашла",.. оттуда уже никто не стрелял, а левее... смотрю, работает автомат. Я поднялся чуток, на две лестницы, (как) на второй этаж подниматься, на две ступеньки приподнялся. И все - вели бой, удачно все получилось", — добавил он.

https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html

https://ria.ru/20250304/minoborony-2002864819.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)