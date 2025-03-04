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Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:18 04.03.2025 (обновлено: 06:06 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vsu-2002878005.html
Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска
Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 04.03.2025
Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска
Боевики ВСУ при освобождении от них города Дзержинск в ДНР не реагировали на призывы сдаться, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:18:00+03:00
2025-03-04T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ при освобождении от них города Дзержинск в ДНР не реагировали на призывы сдаться, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Сергей Никалиев. Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". &quot;Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Ну, вообще ничего — ни да, ни нет. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК (Боекомплект — Прим. ред.). Вот до единого патрона&quot;, - рассказал Никалиев.По словам штурмовика, это был его первый бой. Командование вело группу, корректируя с БПЛА и отдавая команды по рации, группа из трех человек продвигалась быстро, а по пути было множество вражеских дронов."Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, все аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит, давай по гранате (кинем)", — вспоминает боец. В ответ противник открыл по ним огонь. "Произошел у нас контакт, как зашли... с правой стороны, куда граната "зашла",.. оттуда уже никто не стрелял, а левее... смотрю, работает автомат. Я поднялся чуток, на две лестницы, (как) на второй этаж подниматься, на две ступеньки приподнялся. И все - вели бой, удачно все получилось", — добавил он.
https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевики ВСУ не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска

Боец Никалиев: боевики ВСУ в Дзержинске не реагировали на призывы сдаться

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ при освобождении от них города Дзержинск в ДНР не реагировали на призывы сдаться, об этом РИА Новости рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Сергей Никалиев.
Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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«

"Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Ну, вообще ничего — ни да, ни нет. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК (Боекомплект — Прим. ред.). Вот до единого патрона", - рассказал Никалиев.

По словам штурмовика, это был его первый бой. Командование вело группу, корректируя с БПЛА и отдавая команды по рации, группа из трех человек продвигалась быстро, а по пути было множество вражеских дронов.
"Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, все аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит, давай по гранате (кинем)", — вспоминает боец.
В ответ противник открыл по ним огонь.
"Произошел у нас контакт, как зашли... с правой стороны, куда граната "зашла",.. оттуда уже никто не стрелял, а левее... смотрю, работает автомат. Я поднялся чуток, на две лестницы, (как) на второй этаж подниматься, на две ступеньки приподнялся. И все - вели бой, удачно все получилось", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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