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ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:40:00+03:00
2025-03-04T12:40:00+03:00
2025-03-04T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Комар, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"