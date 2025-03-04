Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 04.03.2025 (обновлено: 12:46 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vsu--2002941713.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:40:00+03:00
2025-03-04T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Комар, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Комар, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала