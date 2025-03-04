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ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 04.03.2025 (обновлено: 12:41 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vsu--2002941332.html
ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 265 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:39:00+03:00
2025-03-04T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 265 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг"

МО РФ: ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 265 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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