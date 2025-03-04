https://ria.ru/20250304/vsu--2002941332.html

ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 04.03.2025

ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 265 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:39:00+03:00

2025-03-04T12:39:00+03:00

2025-03-04T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 265 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)