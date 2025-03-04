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Живущие в Таиланде россияне опрорвергли соообщения об эпидемии

Живущие в Таиланде россияне опрорвергли соообщения об эпидемии - РИА Новости, 04.03.2025

Живущие в Таиланде россияне опрорвергли соообщения об эпидемии

Россияне, живущие в Таиланде и работающие в основном в туристическом бизнесе и сфере обслуживания туристов, заявили РИА Новости, что никакой эпидемии лихорадки... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:07:00+03:00

2025-03-04T14:07:00+03:00

2025-03-04T14:09:00+03:00

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БАНГКОК, 4 мар – РИА Новости. Россияне, живущие в Таиланде и работающие в основном в туристическом бизнесе и сфере обслуживания туристов, заявили РИА Новости, что никакой эпидемии лихорадки денге в Таиланде нет, несмотря на сообщения нескольких российских СМИ об участившихся случаях заражения тяжелым тропическим заболеванием среди российских туристов. "Ни одного случая заболевания денге у наших туристов в Таиланде нет, ни одного страхового обращения в больницы для лечения лихорадки денге или с симптомами лихорадки денге тоже нет", - сообщил РИА Новости генеральный директор компании TEZ Tour Thailand Андрей Снетков. "Сообщения российских СМИ о денге среди россиян в Таиланде и Вьетнаме читал. Читал и удивлялся", - добавил он. Его коллеги, российские туроператоры в соседнем Вьетнаме, также говорят о полном отсутствии случаев заражения у находящихся в стране российских туристов. "В это время года идут только кратковременные моросящие дожди, после чего сразу наступает лето, поэтому вспышки лихорадки Денге быть не может. Обычно сезон обострения приходится на период с июля по ноябрь, но туристы заражаются крайне редко", - говорится в сообщении из Вьетнама, которое Снетков предоставил в распоряжение РИА Новости. Камилла Медярова, сооснователь и содиректор частной русской школы "Рассвет" на острове Пхукет и партнерского Русского дома Россотрудничества на Пхукете тоже удивилась сообщениям СМИ о случаях заболевания денге среди российских туристов в Таиланде. "Какая лихорадка денге в марте? Она обычно начинает более активно распространяться в сезон дождей, причем не в начале, не в конце апреля, а уже в июне – июле. Когда начинается активное распространение, сразу об этом пишут все газеты, паблики и порталы, и сообщает местное телевидение", - сказала она агентству. "Мы много общаемся и с теми россиянами, которые живут на острове, их дети у нас учатся, и с туристами, и я пока ни от одного человека не слышала, чтобы кто-то заболел денге. Мы неделю назад организовывали празднование Масленицы, было много россиян, в том числе и много туристов, но никаких разговоров о лихорадке не было", - добавила Медярова. Татьяна Ким, ресторатор в курортном городе Паттайя и председатель Союза российских соотечественников Таиланда сообщила РИА Новости, что в туристическом городе, расположенном на восточном побережье страны, ей тоже в текущем году не приходилось ничего слышать о денге. "Про денге ничего не слышала, а ведь у нас бывает много туристов, и они многое нам рассказывают о своем отдыхе. Дневных комаров, переносчиков денге, сейчас вообще не видно, а обычных ночных комаров много, как всегда", - рассказала она. "От членов Союза российских соотечественников в Таиланде, а члены Союза в есть во всех туристических зонах страны, я тоже ничего не слышала о заболеваниях лихорадкой денге", - добавила Ким.

https://ria.ru/20250302/likhoradka-2002594885.html

https://ria.ru/20250122/turoperatory-1994983850.html

https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html

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