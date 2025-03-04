https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html

Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта

Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта - РИА Новости, 04.03.2025

Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта

Регулярное употребление нута, или турецкого гороха, поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T03:14:00+03:00

2025-03-04T03:14:00+03:00

2025-03-04T06:12:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Регулярное употребление нута, или турецкого гороха, поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень "плохого" холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца. Для профилактики инсульта и инфаркта достаточно съедать в неделю несколько чашек бараньего гороха", — отметила Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, железо в составе этого продукта возобновляет нормальное количество гемоглобина. Аминокислота лизин, имеющаяся в составе нута, отвечает за регуляцию иммунной системы. Посредством ее действия образуются антитела к проникающим в организм вирусам, активизируется рост и регенерация поврежденных тканей. Антиоксиданты и витамины в составе нута регулируют клеточную деятельность, что приводит к значительному улучшению состояния кожи. Нут в качестве афродизиака вполне может заменить лекарственные средства для увеличения потенции, если употреблять его регулярно в виде настоя сырых бобов. "Единственный вред, который может принести употребление нута – это повышенная способность продукта к газообразованию в кишечнике. Чтобы избежать метеоризма, не рекомендуется употреблять нут вместе с фруктами, а также запивать его жидкостью", — добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250226/vrach-2001613760.html

https://ria.ru/20250219/ateroskleroz-2000191960.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова