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Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта - РИА Новости, 04.03.2025
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03:14 04.03.2025 (обновлено: 06:12 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html
Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта
Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта - РИА Новости, 04.03.2025
Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта
Регулярное употребление нута, или турецкого гороха, поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:14:00+03:00
2025-03-04T06:12:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Регулярное употребление нута, или турецкого гороха, поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень "плохого" холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца. Для профилактики инсульта и инфаркта достаточно съедать в неделю несколько чашек бараньего гороха", — отметила Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, железо в составе этого продукта возобновляет нормальное количество гемоглобина. Аминокислота лизин, имеющаяся в составе нута, отвечает за регуляцию иммунной системы. Посредством ее действия образуются антитела к проникающим в организм вирусам, активизируется рост и регенерация поврежденных тканей. Антиоксиданты и витамины в составе нута регулируют клеточную деятельность, что приводит к значительному улучшению состояния кожи. Нут в качестве афродизиака вполне может заменить лекарственные средства для увеличения потенции, если употреблять его регулярно в виде настоя сырых бобов. "Единственный вред, который может принести употребление нута – это повышенная способность продукта к газообразованию в кишечнике. Чтобы избежать метеоризма, не рекомендуется употреблять нут вместе с фруктами, а также запивать его жидкостью", — добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250226/vrach-2001613760.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, способствующий профилактике инфаркта и инсульта

Врач Сухорукова: употребление нута способствует профилактике инфаркта и инсульта

© Depositphotos.com / anaumenkoБобовые
Бобовые - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Depositphotos.com / anaumenko
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Регулярное употребление нута, или турецкого гороха, поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень "плохого" холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца. Для профилактики инсульта и инфаркта достаточно съедать в неделю несколько чашек бараньего гороха", — отметила Сухорукова.
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По словам гастроэнтеролога, железо в составе этого продукта возобновляет нормальное количество гемоглобина. Аминокислота лизин, имеющаяся в составе нута, отвечает за регуляцию иммунной системы. Посредством ее действия образуются антитела к проникающим в организм вирусам, активизируется рост и регенерация поврежденных тканей.
Антиоксиданты и витамины в составе нута регулируют клеточную деятельность, что приводит к значительному улучшению состояния кожи.
Нут в качестве афродизиака вполне может заменить лекарственные средства для увеличения потенции, если употреблять его регулярно в виде настоя сырых бобов.
"Единственный вред, который может принести употребление нута – это повышенная способность продукта к газообразованию в кишечнике. Чтобы избежать метеоризма, не рекомендуется употреблять нут вместе с фруктами, а также запивать его жидкостью", — добавила собеседница агентства.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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