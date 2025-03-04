https://ria.ru/20250304/vinogradov-2002957182.html

Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд

Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд - РИА Новости, 04.03.2025

Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Троицка Челябинской области, обвиняемого в получении взяток, в том числе беговой дорожкой,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:27:00+03:00

2025-03-04T13:27:00+03:00

2025-03-04T14:20:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Троицка Челябинской области, обвиняемого в получении взяток, в том числе беговой дорожкой, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, с марта 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемый получил через посредника взятки от предпринимателя в виде денег и беговой дорожки на общую сумму 763 тысячи рублей. Так, денежные средства передавались за содействие в ускорении получения разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для коммерческого использования, а также признания права собственности на самовольно построенное нежилое здание и другое. Ранее Центральный районный суд Челябинска сообщал, что обвиняемый Александр Виноградов заключен под стражу. "Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Троицка… Уголовное дело будет направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных частью 4, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении. В ходе следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей наложен арест, отмечает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002770917.html

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происшествия, троицк, челябинская область, челябинск