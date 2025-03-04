https://ria.ru/20250304/vinogradov-2002957182.html
Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд
Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд - РИА Новости, 04.03.2025
Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Троицка Челябинской области, обвиняемого в получении взяток, в том числе беговой дорожкой,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:27:00+03:00
2025-03-04T13:27:00+03:00
2025-03-04T14:20:00+03:00
происшествия
троицк
челябинская область
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002973536_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_cc4ee3b1c143b7e6f8900fdf0e2e8040.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Троицка Челябинской области, обвиняемого в получении взяток, в том числе беговой дорожкой, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, с марта 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемый получил через посредника взятки от предпринимателя в виде денег и беговой дорожки на общую сумму 763 тысячи рублей. Так, денежные средства передавались за содействие в ускорении получения разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для коммерческого использования, а также признания права собственности на самовольно построенное нежилое здание и другое. Ранее Центральный районный суд Челябинска сообщал, что обвиняемый Александр Виноградов заключен под стражу. "Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Троицка… Уголовное дело будет направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных частью 4, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении. В ходе следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей наложен арест, отмечает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002770917.html
https://ria.ru/20250304/patriot-2002922276.html
троицк
челябинская область
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002973536_152:0:1267:836_1920x0_80_0_0_15935a0d57b88be9795a29d35016866c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, троицк, челябинская область, челябинск
Происшествия, Троицк, Челябинская область, Челябинск
Дело экс-мэра Троицка о взятке беговой дорожкой передали в суд
Дело экс-мэра Троицка Виноградова о взятке беговой дорожкой передали в суд