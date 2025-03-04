https://ria.ru/20250304/vera-2003077657.html

Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО

Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2025

Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО

Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного училища, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, как вера в Аллаха и молитва спасла его от... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T22:40:00+03:00

2025-03-04T22:40:00+03:00

2025-03-04T22:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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равиль гайнутдин

герой российской федерации (звание)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного училища, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, как вера в Аллаха и молитва спасла его от смерти на поле боя в зоне СВО. "Во время одного из боёв я был серьёзно ранен. Потерял ногу, вторую пришивали уже в госпитале. Врач спросил, как я остался в живых, ведь при такой потере крови человек не выживает. Я ответил, что меня спасла молитва и вера в Аллаха", - рассказал во вторник Сайфуллин при вручении ему главой Духовного управления мусульман РФ, главным муфтием Равилем Гайнутдином Ордена почета "Аль-Фахр" во время ифтара (вечернего разговения) в Соборной мечети Москвы. Сайфуллин также сообщил, что на фронте люди разных конфессий выполняют одну задачу - защиту России. "Там брат православный защищает брата правоверного и наоборот. Иначе быть не может. Только так победим врага", - сообщил полковник Сайфуллин.

https://ria.ru/20250127/svo-1995767660.html

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россия, москва, равиль гайнутдин, герой российской федерации (звание)