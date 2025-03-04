Рейтинг@Mail.ru
Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vera-2003077657.html
Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО
Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2025
Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО
Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного училища, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, как вера в Аллаха и молитва спасла его от... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:40:00+03:00
2025-03-04T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
равиль гайнутдин
герой российской федерации (звание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896305309_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_516529b0d7a0190204c928c347b4ef08.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного училища, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, как вера в Аллаха и молитва спасла его от смерти на поле боя в зоне СВО. "Во время одного из боёв я был серьёзно ранен. Потерял ногу, вторую пришивали уже в госпитале. Врач спросил, как я остался в живых, ведь при такой потере крови человек не выживает. Я ответил, что меня спасла молитва и вера в Аллаха", - рассказал во вторник Сайфуллин при вручении ему главой Духовного управления мусульман РФ, главным муфтием Равилем Гайнутдином Ордена почета "Аль-Фахр" во время ифтара (вечернего разговения) в Соборной мечети Москвы. Сайфуллин также сообщил, что на фронте люди разных конфессий выполняют одну задачу - защиту России. "Там брат православный защищает брата правоверного и наоборот. Иначе быть не может. Только так победим врага", - сообщил полковник Сайфуллин.
https://ria.ru/20250127/svo-1995767660.html
https://ria.ru/20241209/nagrazhdenie-1988074928.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896305309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ff86fafe1d30e2131a36e8f67a5c982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, равиль гайнутдин, герой российской федерации (звание)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Равиль Гайнутдин, Герой Российской Федерации (звание)
Герой России рассказал, что спасло его на поле боя в зоне СВО

Герой России Сайфуллин рассказал, что вера в Аллаха спасла его в зоне СВО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГерой России, полковник Рустам Сайфуллин
Герой России, полковник Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного училища, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, как вера в Аллаха и молитва спасла его от смерти на поле боя в зоне СВО.
"Во время одного из боёв я был серьёзно ранен. Потерял ногу, вторую пришивали уже в госпитале. Врач спросил, как я остался в живых, ведь при такой потере крови человек не выживает. Я ответил, что меня спасла молитва и вера в Аллаха", - рассказал во вторник Сайфуллин при вручении ему главой Духовного управления мусульман РФ, главным муфтием Равилем Гайнутдином Ордена почета "Аль-Фахр" во время ифтара (вечернего разговения) в Соборной мечети Москвы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает медаль Золотая Звезда российскому офицеру Максиму Бахареву - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Герой России рассказал, как выжил в зоне СВО
27 января, 17:54
Сайфуллин также сообщил, что на фронте люди разных конфессий выполняют одну задачу - защиту России.
"Там брат православный защищает брата правоверного и наоборот. Иначе быть не может. Только так победим врага", - сообщил полковник Сайфуллин.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Было страшнее, чем на передовой": Герой России описал награждение в Кремле
9 декабря 2024, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваРавиль ГайнутдинГерой Российской Федерации (звание)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала