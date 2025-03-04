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Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями - РИА Новости, 04.03.2025
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18:31 04.03.2025 (обновлено: 18:56 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не публичные заявления. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:31:00+03:00
2025-03-04T18:56:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не публичные заявления."Публичные заявления не так важны, как то, что делают украинцы, чтобы осмысленно участвовать в том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке пришли к нам и сказали: "Вот что нам нужно. Вот чего мы хотим. Вот как мы собираемся участвовать в процессе прекращения этого конфликта". Это самое главное, и это отсутствие частного участия — то, что нас больше всего беспокоит", — отметил он. По словам вице-президента, конфликт находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать боевые действия бесконечно. При этом, как добавил Вэнс, Вашингтон верит, что его завершение наилучшим образом отвечает интересам американского народа.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, киев, сша
В мире, Украина, Киев, США
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями

Вэнс призвал Киев сделать реальные шаги к миру, а не публичные заявления

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не публичные заявления.
"Публичные заявления не так важны, как то, что делают украинцы, чтобы осмысленно участвовать в том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке пришли к нам и сказали: "Вот что нам нужно. Вот чего мы хотим. Вот как мы собираемся участвовать в процессе прекращения этого конфликта". Это самое главное, и это отсутствие частного участия — то, что нас больше всего беспокоит", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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По словам вице-президента, конфликт находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать боевые действия бесконечно. При этом, как добавил Вэнс, Вашингтон верит, что его завершение наилучшим образом отвечает интересам американского народа.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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