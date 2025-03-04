https://ria.ru/20250304/vens-2003041253.html
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине
Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия, заявил американский вице-президент... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:30:00+03:00
2025-03-04T18:30:00+03:00
2025-03-04T18:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс."Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна… но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", - сообщил он журналистам во вторник. Трансляцию вел телеканал Fox News.Вэнс добавил, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html
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Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине
Вэнс: ни ЕС, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать конфликт на Украине