Рейтинг@Mail.ru
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 04.03.2025 (обновлено: 18:47 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vens-2003041253.html
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине
Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия, заявил американский вице-президент... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:30:00+03:00
2025-03-04T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003044335_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_926716826a27d1183bbfba5c94687874.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс."Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна… но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", - сообщил он журналистам во вторник. Трансляцию вел телеканал Fox News.Вэнс добавил, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html
https://ria.ru/20250304/ssha-2003040506.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003044335_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c584b73c850c9c3d9a1b22c51b6f6cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, майк джонсон, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Майк Джонсон, Евросоюз, Россия
Вэнс высказался о возможности Киева и ЕС продолжать конфликт на Украине

Вэнс: ни ЕС, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать конфликт на Украине

© Getty Images / Anna MoneymakerВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс.
"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна… но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", - сообщил он журналистам во вторник. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями
Вчера, 18:31
Вэнс добавил, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
США при Трампе не потерпят ядерное распространение, заявил Вэнс
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМайк ДжонсонЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала