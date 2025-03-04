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Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире - РИА Новости, 04.03.2025
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18:29 04.03.2025 (обновлено: 18:49 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vens-2003040752.html
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:29:00+03:00
2025-03-04T18:49:00+03:00
в мире
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сша
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владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом."Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом", - заявил Вэнс журналистам.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире

Вэнс заявил, что Украина должна возобновить переговоры о мире и диалог с Трампом

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом.
"Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом", - заявил Вэнс журналистам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями
Вчера, 18:31
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Песков: решение США приостановить помощь Киеву сподвигнет Украину к мирному процессу - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле допустили, что Киев склонится к миру из-за заморозки помощи США
Вчера, 18:06
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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