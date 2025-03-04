https://ria.ru/20250304/vens-2003040752.html

Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире

Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире - РИА Новости, 04.03.2025

Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:29:00+03:00

2025-03-04T18:29:00+03:00

2025-03-04T18:49:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

джеймс дэвид вэнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453602_312:65:3072:1617_1920x0_80_0_0_7bee981e0eee0e8158b91dc82c11e5a2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом."Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом", - заявил Вэнс журналистам.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2003037593.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, джеймс дэвид вэнс