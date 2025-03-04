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Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:29:00+03:00
2025-03-04T18:29:00+03:00
2025-03-04T18:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что власти Украины должны сесть за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом."Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом", - заявил Вэнс журналистам.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс призвал украинские власти вернуться к переговорам о мире
Вэнс заявил, что Украина должна возобновить переговоры о мире и диалог с Трампом