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Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности - РИА Новости, 04.03.2025
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05:45 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vens-2002881832.html
Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности
Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности
Участие Вашингтона в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:45:00+03:00
2025-03-04T05:45:00+03:00
в мире
украина
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Участие Вашингтона в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "Самая лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военнослужащих из какой-нибудь рандомной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины - это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250304/vens-2002881509.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности

Вэнс: участие США в экономике Киева является лучшей гарантией безопасности

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Участие Вашингтона в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
"Самая лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военнослужащих из какой-нибудь рандомной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины - это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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