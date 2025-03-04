https://ria.ru/20250304/vens-2002881832.html

Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности

Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности - РИА Новости, 04.03.2025

Вэнс назвал участие США в экономике Киева лучшей гарантией безопасности

Участие Вашингтона в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:45:00+03:00

2025-03-04T05:45:00+03:00

2025-03-04T05:45:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Участие Вашингтона в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "Самая лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военнослужащих из какой-нибудь рандомной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины - это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки", – сказал Вэнс в интервью Fox News.

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