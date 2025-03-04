https://ria.ru/20250304/vens-2002881509.html

Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева

Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева - РИА Новости, 04.03.2025

Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:41:00+03:00

2025-03-04T05:41:00+03:00

2025-03-04T05:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Владимира Зеленского необходимость прекращения конфликта. "Честно говоря, меня не волнует, что говорят европейцы на публике. Мне важно, что они говорят в частном порядке, и они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно - кровопролития, убийства, экономическое опустошение. От этого всем становится хуже", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявления Европы о намерении продолжать помощь Украине. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/vens-2002880887.html

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