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Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева - РИА Новости, 04.03.2025
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05:41 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vens-2002881509.html
Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева
Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:41:00+03:00
2025-03-04T05:41:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Владимира Зеленского необходимость прекращения конфликта. "Честно говоря, меня не волнует, что говорят европейцы на публике. Мне важно, что они говорят в частном порядке, и они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно - кровопролития, убийства, экономическое опустошение. От этого всем становится хуже", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявления Европы о намерении продолжать помощь Украине. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/vens-2002880887.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Вэнс прокомментировал заявления европейцев о поддержке Киева

Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева

© AP Photo / Matthias SchraderДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Владимира Зеленского необходимость прекращения конфликта.
"Честно говоря, меня не волнует, что говорят европейцы на публике. Мне важно, что они говорят в частном порядке, и они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно - кровопролития, убийства, экономическое опустошение. От этого всем становится хуже", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявления Европы о намерении продолжать помощь Украине.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс
05:29
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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