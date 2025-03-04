https://ria.ru/20250304/vens-2002880726.html

Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Овальный кабинет

Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Овальный кабинет - РИА Новости, 04.03.2025

Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Овальный кабинет

Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил Fox News вице-президент США... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:25:00+03:00

2025-03-04T05:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил Fox News вице-президент США Джей-Ди Вэнс."Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения", — сказал он. Зеленский, отметил Вэнс, перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе. При этом он указал, что первые полчаса встречи президент США Дональд Трамп старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес и ложь со стороны главы киевского режима.Вице-президент допустил, что мирное соглашение по Украине "не сделает никого счастливым" и каждой из сторон, по мнению американского вице-президента, придется от "чего-то отказаться". Он добавил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Вэнс заявил, что самый лучший вариант — "дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины". Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь рандомной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины - это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки", – сказал Вэнс в интервью Fox News.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002877504.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2002875134.html

https://ria.ru/20250304/pomosch-2002876198.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, майк джонсон