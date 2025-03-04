Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским
Вэнс: украинская делегация получила отказ продолжить переговоры
© AP Photo / Matt RourkeДжей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
"Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что после провала переговоров украинская делегация как минимум один раз пыталась продолжить переговоры с Трампом, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного "неуважения".
Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.