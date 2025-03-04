https://ria.ru/20250304/vens-2002880148.html

Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским

Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2025

Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес, заявил... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:13:00+03:00

2025-03-04T05:13:00+03:00

2025-03-04T05:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс."Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Вэнс добавил, что после провала переговоров украинская делегация как минимум один раз пыталась продолжить переговоры с Трампом, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного "неуважения".Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/ssha-2002876852.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002878174.html

украина

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украина, владимир зеленский, джеймс дэвид вэнс, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин