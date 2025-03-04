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Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2025
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05:13 04.03.2025 (обновлено: 05:26 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vens-2002880148.html
Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским
Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2025
Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским
Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес, заявил... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:13:00+03:00
2025-03-04T05:26:00+03:00
украина
владимир зеленский
джеймс дэвид вэнс
в мире
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россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс."Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Вэнс добавил, что после провала переговоров украинская делегация как минимум один раз пыталась продолжить переговоры с Трампом, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного "неуважения".Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002876852.html
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украина, владимир зеленский, джеймс дэвид вэнс, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
Украина, Владимир Зеленский, Джеймс Дэвид Вэнс, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Вэнс раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским

Вэнс: украинская делегация получила отказ продолжить переговоры

© AP Photo / Matt RourkeДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
"Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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Вэнс добавил, что после провала переговоров украинская делегация как минимум один раз пыталась продолжить переговоры с Трампом, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного "неуважения".
Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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УкраинаВладимир ЗеленскийДжеймс Дэвид ВэнсВ миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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