https://ria.ru/20250304/usaid-2002872979.html

USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии

USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии - РИА Новости, 04.03.2025

USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:20:00+03:00

2025-03-04T02:20:00+03:00

2025-03-04T02:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Майи Санду во втором туре, следует из анализа РИА Новости базы общедоступных программ USAID. Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии. В описании гранта уточнялось, что финансирование направлено на "увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции страны". По мере приближения второго тура выборов президента кампания была особо активна среди молдавской диаспоры в Италии, Румынии и Великобритании, используя социальные сети, мероприятия и прочие усилия для привлечения избирателей на участки для голосования. Кроме того, НПО мобилизовывала избирателей не только на президентские выборы, но и референдум по вступлению в ЕС, продвигая вступление в блок как конституционную цель. Когда на прошлой неделе местные СМИ сообщили о финансовой поддержке их кампании со стороны USAID, Klumea в серии постов в социальных сетях преуменьшила значимость американского финансирования. Однако организация признала, что грант USAID профинансировал шесть политических фестивалей с мая по сентябрь 2024 года. Третьего ноября 2024 года в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20250212/moldavija-1998816269.html

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997138091.html

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в мире, молдавия, сша, италия, майя санду, александр стояногло, агентство по международному развитию сша, евросоюз