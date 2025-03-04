https://ria.ru/20250304/uoters-2002878558.html
Роджер Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком
Роджер Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком - РИА Новости, 04.03.2025
Роджер Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком
Владимир Зеленский – марионетка и комик, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:33:00+03:00
2025-03-04T04:33:00+03:00
2025-03-04T04:33:00+03:00
украина
владимир зеленский
pink floyd
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский – марионетка и комик, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Очевидно, он марионетка. Он комический актер", – сказал Уотерс. Комментируя последние события в рамках украинского конфликта, музыкант констатировал, что появился "проблеск надежды в конце темного туннеля войны". Он предположил, что "произойдет то, что, возможно, должно было произойти в самом начале всего этого, а именно: Украина будет разделена на пророссийские и антироссийские области". "Надеюсь, они смогут провести выборы, референдумы, чтобы убедиться, что они в правильном месте, в месте, в котором они хотят быть, и провести новую черту. И это будет концом. И все могут жить долго и счастливо после этого, но этого не будет. Никто не будет жить долго и счастливо, если они все еще следуют за (Степаном) Бандерой", – заключил он.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002871629.html
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000188149.html
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украина, владимир зеленский, pink floyd
Украина, Владимир Зеленский, Pink Floyd
Роджер Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком
НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский – марионетка и комик, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Очевидно, он марионетка. Он комический актер", – сказал Уотерс.
Комментируя последние события в рамках украинского конфликта, музыкант констатировал, что появился "проблеск надежды в конце темного туннеля войны".
Он предположил, что "произойдет то, что, возможно, должно было произойти в самом начале всего этого, а именно: Украина
будет разделена на пророссийские и антироссийские области".
"Надеюсь, они смогут провести выборы, референдумы, чтобы убедиться, что они в правильном месте, в месте, в котором они хотят быть, и провести новую черту. И это будет концом. И все могут жить долго и счастливо после этого, но этого не будет. Никто не будет жить долго и счастливо, если они все еще следуют за (Степаном) Бандерой", – заключил он.