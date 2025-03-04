https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873875.html

Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов

Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2025

Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал в своем Telegram-канале идею размещения европейских миротворцев на Украине,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:41:00+03:00

2025-03-04T02:41:00+03:00

2025-03-04T02:52:00+03:00

украина

россия

великобритания

михаил ульянов (дипломат)

кир стармер

эммануэль макрон

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал в своем Telegram-канале идею размещения европейских миротворцев на Украине, напомнив, что Москва выступает категорически против."Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против", — написал Ульянов. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.Ранее Ульянов заявлял, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, "ставят телегу впереди лошади", поскольку прежде, чем обсуждать механизм реализации сделки, необходимо проработать ее основные параметры.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873339.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002637826.html

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украина, россия, великобритания, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)