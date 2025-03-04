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Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов
Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2025
Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал в своем Telegram-канале идею размещения европейских миротворцев на Украине,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:41:00+03:00
2025-03-04T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал в своем Telegram-канале идею размещения европейских миротворцев на Украине, напомнив, что Москва выступает категорически против."Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против", — написал Ульянов. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.Ранее Ульянов заявлял, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, "ставят телегу впереди лошади", поскольку прежде, чем обсуждать механизм реализации сделки, необходимо проработать ее основные параметры.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873339.html
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украина, россия, великобритания, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Великобритания, Михаил Ульянов (дипломат), Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов
Ульянов: Россия выступает против размещения европейских миротворцев на Украине