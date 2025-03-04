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В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 04.03.2025 (обновлено: 00:22 05.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003083151.html
В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы
В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2025
В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, также повторные взрывы были слышны в Одессе и Черноморске, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-04T23:46:00+03:00
2025-03-05T00:22:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
одесса
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, также повторные взрывы были слышны в Одессе и Черноморске, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Одессе."Слышны взрывы в Киеве... Вновь слышны взрывы в Одессе и Черноморске", - говорится в Telegram-канале СМИ.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250304/sumy-2003078225.html
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киев, одесса, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы

В Киеве, Одессе и Черноморске во время воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, также повторные взрывы были слышны в Одессе и Черноморске, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Одессе.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Сумах прогремел взрыв
Вчера, 22:48
"Слышны взрывы в Киеве... Вновь слышны взрывы в Одессе и Черноморске", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Оглашение приказа пограничникам ВСУ на выполнение специальных заданий в Курской области с использованием американских БТР М113 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Пограничникам ВСУ приказывали зайти в Курскую область на американских БТР
Вчера, 22:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОдессаРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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