https://ria.ru/20250304/ukraina-2003083151.html

В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы

В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2025

В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве, также повторные взрывы были слышны в Одессе и Черноморске, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-04T23:46:00+03:00

2025-03-04T23:46:00+03:00

2025-03-05T00:22:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

одесса

россия

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, также повторные взрывы были слышны в Одессе и Черноморске, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Одессе."Слышны взрывы в Киеве... Вновь слышны взрывы в Одессе и Черноморске", - говорится в Telegram-канале СМИ.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250304/sumy-2003078225.html

https://ria.ru/20250304/vsu-2003076725.html

киев

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, одесса, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины