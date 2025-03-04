https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080063.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2025

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв раздался в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:15:00+03:00

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2025-03-04T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской области звучит воздушная тревога. "О взрыве в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник это же издание сообщало о взрывах в Сумах на северо-востоке страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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