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В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080063.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв раздался в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:15:00+03:00
2025-03-04T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской области звучит воздушная тревога. "О взрыве в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник это же издание сообщало о взрывах в Сумах на северо-востоке страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской области звучит воздушная тревога.
"О взрыве в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник это же издание сообщало о взрывах в Сумах на северо-востоке страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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