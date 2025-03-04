В Одессе прогремел взрыв
В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв раздался в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской области звучит воздушная тревога.
"О взрыве в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник это же издание сообщало о взрывах в Сумах на северо-востоке страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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