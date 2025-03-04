https://ria.ru/20250304/ukraina-2003079210.html
В Сумах прогремел еще один взрыв
В Сумах прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 04.03.2025
В Сумах прогремел еще один взрыв
Взрыв вновь прогремел в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:11:00+03:00
2025-03-04T23:11:00+03:00
2025-03-04T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник это же издание сообщало о взрыве в Сумах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской области звучит воздушная тревога. "Новый взрыв в Сумах", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумы
В Сумах прогремел еще один взрыв
В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел еще один взрыв