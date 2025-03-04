https://ria.ru/20250304/ukraina-2003072240.html

Внук де Голля заявил, что Украина прекратит свое существование

Внук де Голля заявил, что Украина прекратит свое существование - РИА Новости, 04.03.2025

Внук де Голля заявил, что Украина прекратит свое существование

Украина прекратит свое существование, распродажа ее богатств способствует этому, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:24:00+03:00

2025-03-04T21:24:00+03:00

2025-03-04T21:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина прекратит свое существование, распродажа ее богатств способствует этому, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и первого президента Пятой республики. "Зеленский уже очень давно распродает свою страну. Уже проданы 50 процентов сельскохозяйственных угодий — это площадь Италии, а теперь не осталось и редкоземельных. Это страна, которая, к сожалению, будет разделена… Таким образом, Украины больше нет", - сказал де Голль-младший. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002988934.html

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в мире, сша, украина, шарль де голль, дональд трамп, франция, россия