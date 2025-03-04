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На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html
На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине
На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине
Без мирных переговоров с Россией ВСУ придется капитулировать, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:28:00+03:00
2025-03-04T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Без мирных переговоров с Россией ВСУ придется капитулировать, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х."Если (преступник) Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести переговоры о мире с Россией, безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру в Украине", — говорится в публикации.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине

Профессор Малинен допустил капитуляцию ВСУ для решения украинского кризиса

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Без мирных переговоров с Россией ВСУ придется капитулировать, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х.
"Если (преступник) Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести переговоры о мире с Россией, безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру в Украине", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Вчера, 14:42
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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