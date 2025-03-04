https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html

На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине

На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине - РИА Новости, 04.03.2025

На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине

Без мирных переговоров с Россией ВСУ придется капитулировать, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:28:00+03:00

2025-03-04T16:28:00+03:00

2025-03-04T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Без мирных переговоров с Россией ВСУ придется капитулировать, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х."Если (преступник) Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести переговоры о мире с Россией, безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру в Украине", — говорится в публикации.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html

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