https://ria.ru/20250304/ukraina-2002991042.html

В Раде создадут группу для переговоров с США

В Раде создадут группу для переговоров с США - РИА Новости, 04.03.2025

В Раде создадут группу для переговоров с США

Парламент Украины должен экстренно провести внеочередное заседание по созданию группы для переговоров с США, заявил бывший спикер Рады, депутат Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:42:00+03:00

2025-03-04T15:42:00+03:00

2025-03-04T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Парламент Украины должен экстренно провести внеочередное заседание по созданию группы для переговоров с США, заявил бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. "Инициируем внеочередное заседание Верховной рады. Должны срочно рассмотреть постановление о парламентской переговорной группе с США… С командой "Разумной политики" мы инициируем внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения нашего постановления "О заявлении Верховной рады Украины о создании парламентской переговорной группы для нормализации международных отношений и обеспечения сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", - написал Разумков в своем Telegram-канале. Он также добавил, что обратился к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с требованием дать поручение аппарату парламента изготовить бланки для сбора подписей депутатов, необходимых для созыва внеочередного заседания.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002988934.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html

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в мире, сша, украина, дмитрий разумков, дональд трамп, верховная рада украины, руслан стефанчук