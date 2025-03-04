Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Украина готова подписать соглашение с США по редким металлам
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Киев готов подписать соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном, заявил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
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"Относительно дискуссий о прекращении (помощи от США. — Прим. ред.) — мы абсолютно спокойно, всеми доступными для нас каналами будем продолжать работу с США, администрацией. Мы всеми имеющимися для нас дипломатическими каналами будем продолжать работу с США, с конгрессом США, с администрацией Трампа и с самим президентом Трампом. Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать работу с США. <…> Мы ищем эти возможности прагматичной кооперации, основываясь на экономических, в частности, и соглашении про общее создание инвестиционного фонда на Украине, мы готовы его подписать", — сообщил он.
Так Шмыгаль ответил на вопрос, как повлияет на Киев остановка помощи от США.
Премьер добавил, что у кабмина Украины и ВСУ якобы есть возможности и инструменты для удержания ситуации на линии фронта в случае приостановки помощи от Штатов. При этом он уточнил, что Киев будет работать с США, ЕС и странами "Семерки" для обеспечения Украины всем необходимым.
"Мы переживали разные моменты, по-разному шла логистика, были задержки. У нас нет выбора, мы должны себя защищать, и эта защита не предусматривает возможности отдохнуть, поэтому мы должны быть абсолютно подготовленными и уверенными, что мы обеспечиваем наши вооруженные силы всем необходимым, не обращая внимания на обстоятельства", — сказал Шмыгаль.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам инцидента Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.