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Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 04.03.2025
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15:32 04.03.2025 (обновлено: 17:00 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002988934.html
Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль
Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 04.03.2025
Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль
Киев готов подписать соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном, заявил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:32:00+03:00
2025-03-04T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Киев готов подписать соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном, заявил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". &quot;Относительно дискуссий о прекращении (помощи от США. — Прим. ред.) — мы абсолютно спокойно, всеми доступными для нас каналами будем продолжать работу с США, администрацией. Мы всеми имеющимися для нас дипломатическими каналами будем продолжать работу с США, с конгрессом США, с администрацией Трампа и с самим президентом Трампом. Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать работу с США. &lt;…&gt; Мы ищем эти возможности прагматичной кооперации, основываясь на экономических, в частности, и соглашении про общее создание инвестиционного фонда на Украине, мы готовы его подписать&quot;, — сообщил он.Так Шмыгаль ответил на вопрос, как повлияет на Киев остановка помощи от США. Премьер добавил, что у кабмина Украины и ВСУ якобы есть возможности и инструменты для удержания ситуации на линии фронта в случае приостановки помощи от Штатов. При этом он уточнил, что Киев будет работать с США, ЕС и странами "Семерки" для обеспечения Украины всем необходимым."Мы переживали разные моменты, по-разному шла логистика, были задержки. У нас нет выбора, мы должны себя защищать, и эта защита не предусматривает возможности отдохнуть, поэтому мы должны быть абсолютно подготовленными и уверенными, что мы обеспечиваем наши вооруженные силы всем необходимым, не обращая внимания на обстоятельства", — сказал Шмыгаль. В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам инцидента Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002859670.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002811462.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, денис шмыгаль, владимир путин, g7, владимир зеленский, россия
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, G7, Владимир Зеленский, Россия
Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Украина готова подписать соглашение с США по редким металлам

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Киев готов подписать соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном, заявил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
«

"Относительно дискуссий о прекращении (помощи от США. — Прим. ред.) — мы абсолютно спокойно, всеми доступными для нас каналами будем продолжать работу с США, администрацией. Мы всеми имеющимися для нас дипломатическими каналами будем продолжать работу с США, с конгрессом США, с администрацией Трампа и с самим президентом Трампом. Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать работу с США. <…> Мы ищем эти возможности прагматичной кооперации, основываясь на экономических, в частности, и соглашении про общее создание инвестиционного фонда на Украине, мы готовы его подписать", — сообщил он.

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Так Шмыгаль ответил на вопрос, как повлияет на Киев остановка помощи от США.
Премьер добавил, что у кабмина Украины и ВСУ якобы есть возможности и инструменты для удержания ситуации на линии фронта в случае приостановки помощи от Штатов. При этом он уточнил, что Киев будет работать с США, ЕС и странами "Семерки" для обеспечения Украины всем необходимым.
"Мы переживали разные моменты, по-разному шла логистика, были задержки. У нас нет выбора, мы должны себя защищать, и эта защита не предусматривает возможности отдохнуть, поэтому мы должны быть абсолютно подготовленными и уверенными, что мы обеспечиваем наши вооруженные силы всем необходимым, не обращая внимания на обстоятельства", — сказал Шмыгаль.
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В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам инцидента Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампДенис ШмыгальВладимир ПутинG7Владимир ЗеленскийРоссия
 
 
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