https://ria.ru/20250304/ukraina-2002985350.html
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины - РИА Новости, 04.03.2025
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины
Приостановка США военной помощи Украине приведет к дальнейшей потере ею территорий, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:12:00+03:00
2025-03-04T15:12:00+03:00
2025-03-04T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка США военной помощи Украине приведет к дальнейшей потере ею территорий, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Politico. "Это будет стоить Украине <...> потерянных территорий", — сказал он. При этом он утверждает, что решение Вашингтона якобы не приведет к поражению ВСУ. Чиновник также выразил надежду, что поставки могут возобновиться. Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратились поставки для ВСУ через военный аэропорт Жешув — главный хаб для перевозки оружия и гуманитарной помощи из Штатов на Украину. По данным СМИ, поставки прекратились около 4:30 мск во вторник.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам инцидента Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html
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В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины
Politico: приостановка США помощи Киеву приведет к дальнейшей потере территорий