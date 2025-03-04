Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 04.03.2025 (обновлено: 17:00 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002985350.html
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины - РИА Новости, 04.03.2025
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины
Приостановка США военной помощи Украине приведет к дальнейшей потере ею территорий, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:12:00+03:00
2025-03-04T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка США военной помощи Украине приведет к дальнейшей потере ею территорий, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Politico. "Это будет стоить Украине &lt;...&gt; потерянных территорий", — сказал он. При этом он утверждает, что решение Вашингтона якобы не приведет к поражению ВСУ. Чиновник также выразил надежду, что поставки могут возобновиться. Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратились поставки для ВСУ через военный аэропорт Жешув — главный хаб для перевозки оружия и гуманитарной помощи из Штатов на Украину. По данным СМИ, поставки прекратились около 4:30 мск во вторник.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам инцидента Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250304/ssha-2002964805.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Киев
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины

Politico: приостановка США помощи Киеву приведет к дальнейшей потере территорий

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка США военной помощи Украине приведет к дальнейшей потере ею территорий, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Politico.
«
"Это будет стоить Украине <...> потерянных территорий", — сказал он.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине
Вчера, 12:23
При этом он утверждает, что решение Вашингтона якобы не приведет к поражению ВСУ. Чиновник также выразил надежду, что поставки могут возобновиться.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратились поставки для ВСУ через военный аэропорт Жешув — главный хаб для перевозки оружия и гуманитарной помощи из Штатов на Украину. По данным СМИ, поставки прекратились около 4:30 мск во вторник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам инцидента Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными
Вчера, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала