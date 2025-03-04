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На Украине проведут аудит поставок после приостановки помощи от США - РИА Новости, 04.03.2025
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15:11 04.03.2025 (обновлено: 15:12 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002985026.html
На Украине проведут аудит поставок после приостановки помощи от США
На Украине проведут аудит поставок после приостановки помощи от США - РИА Новости, 04.03.2025
На Украине проведут аудит поставок после приостановки помощи от США
Власти Украины намерены провести аудит поставок военного вооружения на фоне остановки помощи от США, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:11:00+03:00
2025-03-04T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Власти Украины намерены провести аудит поставок военного вооружения на фоне остановки помощи от США, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. "По поставкам оружия… Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в конгрессе, и это особая юридическая процедура. Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов. Тем более, что программы замещения уже работают", - написал Подоляк в своем Telegram-канале. Он также напомнил, что Украина уже имела опыт долговременной приостановки программ военной поддержки со стороны США, поэтому готова к таким ситуациям. Подоляк также предлагает провести аудит имеющихся поставок. "Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничество, что можно заметить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не упускаем из виду возможность переговоров с нашими американскими партнерами", - добавил Подоляк. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/tusk-2002979761.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, сша, михаил подоляк, нато
В мире, Украина, США, Михаил Подоляк, НАТО
На Украине проведут аудит поставок после приостановки помощи от США

Подоляк заявил о предстоящем аудите поставок после приостановки помощи от США

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Власти Украины намерены провести аудит поставок военного вооружения на фоне остановки помощи от США, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
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"По поставкам оружия… Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в конгрессе, и это особая юридическая процедура. Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов. Тем более, что программы замещения уже работают", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что Украина уже имела опыт долговременной приостановки программ военной поддержки со стороны США, поэтому готова к таким ситуациям. Подоляк также предлагает провести аудит имеющихся поставок.
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"Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничество, что можно заметить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не упускаем из виду возможность переговоров с нашими американскими партнерами", - добавил Подоляк.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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