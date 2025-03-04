Рейтинг@Mail.ru
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 04.03.2025 (обновлено: 14:48 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002976850.html
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения - РИА Новости, 04.03.2025
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения
ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:34:00+03:00
2025-03-04T14:48:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
starlink
илон маск
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/70/1555477056_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_d878c4963648d50f85e3913aba429858.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье."Когда речь заходит о Starlink и вашем вопросе, то мы очень усердно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. IRIS 2 заработает в полную силу только к 2030 году. В настоящее время мы разрабатываем альтернативное решение, которым является, например, так называемый GovSatCom, который, по сути, представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom. И в настоящее время мы занимаемся этим вопросом", - сообщил он. -0-
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/70/1555477056_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_d0955ad210397a2a32e1f2e552c698fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, starlink, илон маск, сша
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Starlink, Илон Маск, США
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения

ЕС может к 2030 году предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryCпутники системы Starlink
Cпутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Cпутники системы Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Когда речь заходит о Starlink и вашем вопросе, то мы очень усердно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. IRIS 2 заработает в полную силу только к 2030 году. В настоящее время мы разрабатываем альтернативное решение, которым является, например, так называемый GovSatCom, который, по сути, представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom. И в настоящее время мы занимаемся этим вопросом", - сообщил он. -0-
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров
23 февраля, 21:32
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияStarlinkИлон МаскСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала