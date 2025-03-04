https://ria.ru/20250304/ukraina-2002976850.html
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения - РИА Новости, 04.03.2025
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения
ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:34:00+03:00
2025-03-04T14:34:00+03:00
2025-03-04T14:48:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье."Когда речь заходит о Starlink и вашем вопросе, то мы очень усердно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. IRIS 2 заработает в полную силу только к 2030 году. В настоящее время мы разрабатываем альтернативное решение, которым является, например, так называемый GovSatCom, который, по сути, представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom. И в настоящее время мы занимаемся этим вопросом", - сообщил он. -0-
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, starlink, илон маск, сша
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Starlink, Илон Маск, США
ЕС может предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения
ЕС может к 2030 году предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения