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На Украине рассказали о последствиях остановки военной помощи США - РИА Новости, 04.03.2025
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13:30 04.03.2025 (обновлено: 13:32 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002958730.html
На Украине рассказали о последствиях остановки военной помощи США
На Украине рассказали о последствиях остановки военной помощи США - РИА Новости, 04.03.2025
На Украине рассказали о последствиях остановки военной помощи США
Украина в случае полной остановки военной помощи от США лишится порядка 30 миллиардов долларов, которые распределены до 2027 года, заявил директор украинской... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:30:00+03:00
2025-03-04T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украина в случае полной остановки военной помощи от США лишится порядка 30 миллиардов долларов, которые распределены до 2027 года, заявил директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. "Если военная помощь США окончательно приостановлена, это будет касаться примерно 30 миллиардов долларов, направленных на поставки вооружений к 2027 году", - сказал Згурец в эфире телеканала "Эспрессо". Кроме того, по его словам, остановка помощи США может существенно ослабить ПВО Украины. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
На Украине рассказали о последствиях остановки военной помощи США

Згурец: Украина в случае остановки военной помощи США потеряет $30 млрд

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украина в случае полной остановки военной помощи от США лишится порядка 30 миллиардов долларов, которые распределены до 2027 года, заявил директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
"Если военная помощь США окончательно приостановлена, это будет касаться примерно 30 миллиардов долларов, направленных на поставки вооружений к 2027 году", - сказал Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".
Кроме того, по его словам, остановка помощи США может существенно ослабить ПВО Украины.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Кремль отреагировал на сообщения о возможной остановке США помощи Украине
Вчера, 12:16
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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