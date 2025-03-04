https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года

Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года - РИА Новости, 04.03.2025

Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года

Утро началось бодро — по московскому времени еще не пропели петухи, когда Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:22:00+03:00

2025-03-04T13:22:00+03:00

2025-03-04T13:59:00+03:00

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Утро началось бодро — по московскому времени еще не пропели петухи, когда Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине.В тени этой новости остались другие, не менее судьбоносные решения американского президента — он фактически развязал торговую войну со своими ближайшими соседями Мексикой и Канадой, а также с Китаем, в разы подняв пошлины на импорт.Но для нас, конечно, интереснее военная помощь нашим "небратьям". Поставки оружия не остановлены навсегда: они приостановлены — и у Зеленского еще есть шанс их вернуть.Правда, список условий там огромный: кавээнщик должен извиниться перед Трампом, подписать соглашение о редкоземах, загнав Украину в долги на поколения вперед, согласиться участвовать в мирных переговорах, причем не скандалить, а реально договариваться...Понятно, что в плане снабжения решение американского президента имеет отложенную силу. Вэсэушникам напоставляли столько оружия и техники, что несколько месяцев они вполне в силах еще продержаться.Однако в моральном плане — это удар разрушительной силы. Граждане Незалежной веровали в то, что Америка с ними, как в "Отче наш". Американская помощь была настоящей религией, на американское оружие буквально молились.Остановка военпомощи наглядно показывает нашим "небратьям", что весь проект Ukraine был лишь инструментом байденовской администрации, заточенным против России. Новая администрация признала его убыточным и бесперспективным — и снимает с финансирования. Тут надо еще отметить важную реплику министра торговли США о том, что Украина не получит от Америки ни цента, пока Зеленский не согласится на мир.Спасибо за все это украинцы могут сказать своему головнокомандувачу. Своим решением Трамп, очевидно, парировал реплику Зеленского на скандальной встрече в Белом доме."С самого начала войны мы были одни", — нагло соврал Зеленский в лицо Трампу. Видно было, как взбесила эта ложь американского президента. Ну вот и справляйтесь сами, — ответил он своим решением. Посмотрим, что вам удастся в одиночку.Однако истерика Зеленского была далеко не самым важным фактором в решении Трампа. Его подвела к нему вся логика развития событий. Российские бойцы успешно освобождали Новороссию, невзирая ни на какие поставки оружия. Российские дипломаты упорно отстаивали наше видение возможного мира: экономическое сотрудничество — пожалуйста, сколько угодно, но наши земли и наша версия будущего Украины — это вообще не вопрос для торга.Столкнувшись с жесткой позицией Москвы, отстаиваемой всеми силами армии и дипломатии, Трамп был вынужден надавить на более слабое звено — предсказуемо им оказалась Украина.Какова реакция Европы на происходящее? А вот тут выясняется, что никакой единой Европы больше нет, там каждый дует в свою дуду.Больше всего, конечно, злятся в Британии. Срывается такой замечательный план — американцы воюют украинцами с Россией, а потом к победителям примазывается Лондон и забирает все плюшки себе. Но американцы раскусили этот хитрый замысел и играть по чужим правилам отказались.Что ж, Лондон с остервенением принялся втаскивать в свои военные инициативы европейцев: пусть гибнет кто угодно, лишь бы на этом можно было навариться. Сейчас на Даунинг-стрит обещают помогать украинцам уже напечатанными деньгами и еще не произведенными ракетами — впрочем, это те самые обещалки, которые раздавались в воскресенье на саммите.Венгрия поддерживает решение Дональда Трампа. Во Франции бурчат. Урсула фон дер Ляйен пообещала нарастить европейские расходы на оборону, чтобы компенсировать американские поставки.Секрет Полишинеля, однако, в том, что поставлять в плане оружия нечего. Немцы умудрились отдать украинцам даже те ПВО, что прикрывали Берлин. Армия ЕС сегодня — это сферический конь в вакууме, который способен только прожирать миллиарды без какого-то результата.Те европейские политики, которые в данный момент громче всех кричат про военную поддержку Украины, на самом деле судорожно цепляются за свои посты, уплывающие из-под их задов. Отказаться от агрессивной политики для них — это признать свои ошибки и преступления, расписаться в поддержке террористического киевского режима и нести ответ за все это перед своими народами. Поэтому какое-то время они еще пошумят, а что им еще остается? Но реальной помощи от них ВСУ вряд ли дождутся.Для Зеленского решение Трампа — это практически смертный приговор. На сегодняшний момент он мешает абсолютно всем — недоговороспособный, нелегитимный, истеричный. Как он вообще будет выглядеть на переговорах, среди статусных политиков и дипломатов — дерганый, плохо одетый, не знающий толком ни одного языка нищеброд с бегающими глазками и мимикой наркомана?Как ни парадоксально, единственная страна, которой выгодно, чтобы этот бедолага пожил подольше, — это Россия. Никто не скомпрометирует Украину так качественно, как ее головнокомандувач.Последние годы территория, оккупированная киевским режимом, существовала исключительно за счет своих западных спонсоров. Все — экономика, армия, пропаганда — материально обеспечивалось извне. Сейчас фантом под названием "Незалежная" готовится к своему исчезновению. Очевидно, экс-директор ФСБ Николай Патрушев что-то знал, когда говорил в интервью, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002861765.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002888787.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html

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