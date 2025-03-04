В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — сказал он.
Другие заявления представителя Кремля:
- Москва приветствует заявления Дональда Трампа о желании принести мир на Украину;
- остановка военной помощи ВСУ со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира;
- еще предстоит узнать детали о возможной остановке американских поставок Украине;
- основной объем военной помощи Киев получал от Штатов;
- Москва помнит о введенных в первый срок Трампа антироссийских санкциях и поставках оружия на Украину;
- Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают тему Украины при каждой встрече, Москва приветствует любые усилия в плане урегулирования конфликта;
- Кремль не слышал официальных заявлений о возможности частичного снятия антироссийских санкций со стороны США;
- отношения Москвы и Вашингтона нужно освобождать от негативного груза санкций.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
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