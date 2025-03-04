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В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 04.03.2025 (обновлено: 12:43 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html
В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине
В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине
Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:23:00+03:00
2025-03-04T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — сказал он.Другие заявления представителя Кремля:Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250303/fond-2002269150.html
https://ria.ru/20250304/skandal-2002873163.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа
3 марта, 08:00
Другие заявления представителя Кремля:
  • Москва приветствует заявления Дональда Трампа о желании принести мир на Украину;
  • остановка военной помощи ВСУ со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира;
  • еще предстоит узнать детали о возможной остановке американских поставок Украине;
  • основной объем военной помощи Киев получал от Штатов;
  • Москва помнит о введенных в первый срок Трампа антироссийских санкциях и поставках оружия на Украину;
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают тему Украины при каждой встрече, Москва приветствует любые усилия в плане урегулирования конфликта;
  • Кремль не слышал официальных заявлений о возможности частичного снятия антироссийских санкций со стороны США;
  • отношения Москвы и Вашингтона нужно освобождать от негативного груза санкций.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Полезный идиот": в Раде раскрыли план Трампа после перепалки с Зеленским
Вчера, 02:24
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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