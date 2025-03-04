https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине

Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:23:00+03:00

2025-03-04T12:23:00+03:00

2025-03-04T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920449_0:240:3216:2048_1920x0_80_0_0_6b2786c5d6c99378706c605ced7ea31d.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — сказал он.Другие заявления представителя Кремля:Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250303/fond-2002269150.html

https://ria.ru/20250304/skandal-2002873163.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков