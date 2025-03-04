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В Раде призвали принять, что Украина никогда не будет в НАТО - РИА Новости, 04.03.2025
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11:52 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002928341.html
В Раде призвали принять, что Украина никогда не будет в НАТО
В Раде призвали принять, что Украина никогда не будет в НАТО - РИА Новости, 04.03.2025
В Раде призвали принять, что Украина никогда не будет в НАТО
Депутат Рады Максим Бужанский призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО, а также просить США ознакомить Киев с видением Штатов мирного... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:52:00+03:00
2025-03-04T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО, а также просить США ознакомить Киев с видением Штатов мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи… Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен. Вежливо попросить наших американских партнеров ознакомить нас наконец с пунктами и содержанием их мирного плана", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. По его словам, также необходимо готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002850469.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, максим бужанский, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Максим Бужанский, Дональд Трамп, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
В Раде призвали принять, что Украина никогда не будет в НАТО

Депутат Рады Бужанский: Украина никогда не сможет стать членом НАТО

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО, а также просить США ознакомить Киев с видением Штатов мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
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"Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи… Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен. Вежливо попросить наших американских партнеров ознакомить нас наконец с пунктами и содержанием их мирного плана", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
По его словам, также необходимо готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийМаксим БужанскийДональд ТрампНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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