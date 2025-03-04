https://ria.ru/20250304/ukraina-2002920599.html

Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность

Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность - РИА Новости, 04.03.2025

Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:15:00+03:00

2025-03-04T11:15:00+03:00

2025-03-04T11:15:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fa1ab7c22fc28c81e05e4cfb962dba27.jpg

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе новую реальность, которая заключается в том, что США и Россия находятся в согласии, будь то по вопросу Украины или Европы. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Комментируя изданию произошедшее, Кулеба отметил, что “все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы”. “Я не удивлен этим фактом, но я удивлен тем, как быстро этот факт был раскрыт и буквально оформлен официально”, - сказал Кулеба. “Мы должны предельно четко представлять себе новую реальность: на данный момент США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе, взгляды президента Трампа и президента Путина совпадают”, - добавил он.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, дональд трамп