Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность
Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают
© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе новую реальность, которая заключается в том, что США и Россия находятся в согласии, будь то по вопросу Украины или Европы.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Европа породила Зеленского — и он ее убьет
Вчера, 08:00
Комментируя изданию произошедшее, Кулеба отметил, что “все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы”.
“Я не удивлен этим фактом, но я удивлен тем, как быстро этот факт был раскрыт и буквально оформлен официально”, - сказал Кулеба.
“Мы должны предельно четко представлять себе новую реальность: на данный момент США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе, взгляды президента Трампа и президента Путина совпадают”, - добавил он.