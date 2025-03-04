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Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность - РИА Новости, 04.03.2025
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11:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002920599.html
Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность
Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность - РИА Новости, 04.03.2025
Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:15:00+03:00
2025-03-04T11:15:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе новую реальность, которая заключается в том, что США и Россия находятся в согласии, будь то по вопросу Украины или Европы. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Комментируя изданию произошедшее, Кулеба отметил, что “все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы”. “Я не удивлен этим фактом, но я удивлен тем, как быстро этот факт был раскрыт и буквально оформлен официально”, - сказал Кулеба. “Мы должны предельно четко представлять себе новую реальность: на данный момент США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе, взгляды президента Трампа и президента Путина совпадают”, - добавил он.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп
Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность

Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают

© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе новую реальность, которая заключается в том, что США и Россия находятся в согласии, будь то по вопросу Украины или Европы.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Европа породила Зеленского — и он ее убьет
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Комментируя изданию произошедшее, Кулеба отметил, что “все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы”.
“Я не удивлен этим фактом, но я удивлен тем, как быстро этот факт был раскрыт и буквально оформлен официально”, - сказал Кулеба.
“Мы должны предельно четко представлять себе новую реальность: на данный момент США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе, взгляды президента Трампа и президента Путина совпадают”, - добавил он.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаДональд Трамп
 
 
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