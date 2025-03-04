https://ria.ru/20250304/ukraina-2002907476.html

В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"*

В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"* - РИА Новости, 04.03.2025

В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"*

К десяти годам лишения свободы приговорил суд в Луганской Народной Республике жительницу Украины за финансирование запрещенных в РФ "Азова" и "Правого... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:27:00+03:00

2025-03-04T10:27:00+03:00

2025-03-04T10:27:00+03:00

россия

луганская народная республика

украина

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. К десяти годам лишения свободы приговорил суд в Луганской Народной Республике жительницу Украины за финансирование запрещенных в РФ "Азова" и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Осуждена гражданка Украины за оказание финансовой поддержки запрещенным в РФ националистическим объединениям "Азов"* и "Правый сектор"*. Следствием собрана достаточная доказательственная база, приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима", - сообщила Марковская.По ее словам, обвиняемая в период с января по апрель 2024 года совершила не менее десяти переводов на банковские карты участникам этих военизированных объединений, хотя знала, что в РФ они признаны террористическими. Ее признали виновной в финансировании терроризма и экстремистской деятельности. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Женщина была задержана в Старобельском районе при силовой поддержке Росгвардии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240828/azov-1969004211.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, украина, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)