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В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"* - РИА Новости, 04.03.2025
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10:27 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002907476.html
В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"*
В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"* - РИА Новости, 04.03.2025
В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"*
К десяти годам лишения свободы приговорил суд в Луганской Народной Республике жительницу Украины за финансирование запрещенных в РФ "Азова" и "Правого... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:27:00+03:00
2025-03-04T10:27:00+03:00
россия
луганская народная республика
украина
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. К десяти годам лишения свободы приговорил суд в Луганской Народной Республике жительницу Украины за финансирование запрещенных в РФ "Азова" и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. &quot;Осуждена гражданка Украины за оказание финансовой поддержки запрещенным в РФ националистическим объединениям &quot;Азов&quot;* и &quot;Правый сектор&quot;*. Следствием собрана достаточная доказательственная база, приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима&quot;, - сообщила Марковская.По ее словам, обвиняемая в период с января по апрель 2024 года совершила не менее десяти переводов на банковские карты участникам этих военизированных объединений, хотя знала, что в РФ они признаны террористическими. Ее признали виновной в финансировании терроризма и экстремистской деятельности. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Женщина была задержана в Старобельском районе при силовой поддержке Росгвардии.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия
луганская народная республика
украина
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россия, луганская народная республика, украина, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Правый сектор, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ЛНР вынесли приговор украинке, финансировавшей "Азов"* и "Правый сектор"*

В ЛНР украинка получила десять лет за финансирование "Азова" и "Правого сектора"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. К десяти годам лишения свободы приговорил суд в Луганской Народной Республике жительницу Украины за финансирование запрещенных в РФ "Азова" и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
«

"Осуждена гражданка Украины за оказание финансовой поддержки запрещенным в РФ националистическим объединениям "Азов"* и "Правый сектор"*. Следствием собрана достаточная доказательственная база, приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима", - сообщила Марковская.

По ее словам, обвиняемая в период с января по апрель 2024 года совершила не менее десяти переводов на банковские карты участникам этих военизированных объединений, хотя знала, что в РФ они признаны террористическими. Ее признали виновной в финансировании терроризма и экстремистской деятельности.
Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Женщина была задержана в Старобельском районе при силовой поддержке Росгвардии.
* Террористическая организация, запрещена в России
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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