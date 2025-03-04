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В Госдуме отреагировали на приостановку военной помощи США Украине
В Госдуме отреагировали на приостановку военной помощи США Украине - РИА Новости, 04.03.2025
В Госдуме отреагировали на приостановку военной помощи США Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что без американской помощи Украина становится сродни дому без крыши, РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:10:00+03:00
2025-03-04T10:10:00+03:00
2025-03-04T10:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что без американской помощи Украина становится сродни дому без крыши, в котором вроде и жить можно, а как пойдет дождь, так хоть выселяйся. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. "После решения Трампа о приостановке военной помощи Украина сравнима с самураем без хозяина - вроде и меч есть, и навыки, а вот путь во мгле. Это как дом без крыши - вроде и жить можно, а как пойдет дождь, так хоть выселяйся", - сказал Белик РИА Новости. При этом, по его словам, у киевского режима ещё достаточно оружия для продолжения боевых действий, но настроения "как бы ни хорохорились – подавленные". "Ещё бы, остались по сути один на один с Россией, ну ещё страны ЕС и Британия, которые никак не выпросят у США свой кусок украинского наследия. Много обещали, а как это будут выполнять - под вопросом. Сколько бы ни обещала Европа поддержку, они все равно будут просить США выступить гарантом своей безопасности, а на примере Украины все должны увидеть, как происходит "укрощение строптивого", - сказал депутат. -
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в мире, сша, россия, европа, дмитрий белик, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Европа, Дмитрий Белик, Дональд Трамп, Евросоюз
В Госдуме отреагировали на приостановку военной помощи США Украине
Депутат Белик после приостановки помощи США назвал Украину домом без крыши
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что без американской помощи Украина становится сродни дому без крыши, в котором вроде и жить можно, а как пойдет дождь, так хоть выселяйся.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
"После решения Трампа о приостановке военной помощи Украина сравнима с самураем без хозяина - вроде и меч есть, и навыки, а вот путь во мгле. Это как дом без крыши - вроде и жить можно, а как пойдет дождь, так хоть выселяйся", - сказал Белик РИА Новости.
При этом, по его словам, у киевского режима ещё достаточно оружия для продолжения боевых действий, но настроения "как бы ни хорохорились – подавленные".
"Ещё бы, остались по сути один на один с Россией, ну ещё страны ЕС и Британия, которые никак не выпросят у США свой кусок украинского наследия. Много обещали, а как это будут выполнять - под вопросом. Сколько бы ни обещала Европа поддержку, они все равно будут просить США выступить гарантом своей безопасности, а на примере Украины все должны увидеть, как происходит "укрощение строптивого", - сказал депутат. -