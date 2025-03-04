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СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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09:13 04.03.2025 (обновлено: 09:38 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине
Приостановка американской военной помощи Украине также затрагивает вооружение, находящееся в Европе, пишет New York Post. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:13:00+03:00
2025-03-04T09:38:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
пит хегсет
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка американской военной помощи Украине также затрагивает вооружение, находящееся в Европе, пишет New York Post.&quot;Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету приказ, приостанавливающий отправку всего американского военного оборудования, которое еще не находится на Украине, включая и вооружение на территории Европы&quot;, — говорится в статье.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002876687.html
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в мире, украина, сша, европа, пит хегсет, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Европа, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине

NYP: приостановка помощи США Украине также затрагивает оружие в Европе

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка американской военной помощи Украине также затрагивает вооружение, находящееся в Европе, пишет New York Post.
«

"Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету приказ, приостанавливающий отправку всего американского военного оборудования, которое еще не находится на Украине, включая и вооружение на территории Европы", — говорится в статье.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 03:56
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Погрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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В миреУкраинаСШАЕвропаПит ХегсетДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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