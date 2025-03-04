https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html

СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине

СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине

Приостановка американской военной помощи Украине также затрагивает вооружение, находящееся в Европе, пишет New York Post. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:13:00+03:00

2025-03-04T09:13:00+03:00

2025-03-04T09:38:00+03:00

в мире

украина

сша

европа

пит хегсет

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка американской военной помощи Украине также затрагивает вооружение, находящееся в Европе, пишет New York Post."Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету приказ, приостанавливающий отправку всего американского военного оборудования, которое еще не находится на Украине, включая и вооружение на территории Европы", — говорится в статье.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002876687.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002879615.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, пит хегсет, дональд трамп, владимир зеленский