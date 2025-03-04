Американский сенатор рассказал, кто будет решать судьбу Украины
Сенатор Табервилл: судьбу Украины решат Россия и США
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не примет фактического участия в решении судьбы Украины, этим займутся Россия и США, считает сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл.
"Зеленский будет играть жестко, но знаете что? Он ведь даже не в игре. Это (президент России Владимир) Путин, президент (США Дональд) Трамп и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины", - заявил Табервилл в эфире телеканала Newsmax.
Сенатор добавил, что Зеленский и ЕС, по его мнению, "не в той же команде", что Трамп в контексте украинского конфликта, и хотят его продолжения.
Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.