https://ria.ru/20250304/ukraina-2002878692.html

Зеленский нашел Залужному новую должность

Зеленский нашел Залужному новую должность - РИА Новости, 04.03.2025

Зеленский нашел Залужному новую должность

Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:41:00+03:00

2025-03-04T04:41:00+03:00

2025-03-04T04:42:00+03:00

украина

валерий залужный

владимир зеленский

международная морская организация

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997725680_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_608ba0715becff5bc3cfc669b4eb75bc.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO).Текст указа размещен на официальном сайте президента. Залужный будет совмещать обе должности.Валерий Залужный занимает должность посла Украины в Британии с 7 марта 2024 года.В конце февраля украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis сообщило, что Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002100531.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, валерий залужный, владимир зеленский, международная морская организация, в мире