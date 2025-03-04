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Зеленский нашел Залужному новую должность - РИА Новости, 04.03.2025
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04:41 04.03.2025 (обновлено: 04:42 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002878692.html
Зеленский нашел Залужному новую должность
Зеленский нашел Залужному новую должность - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский нашел Залужному новую должность
Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:41:00+03:00
2025-03-04T04:42:00+03:00
украина
валерий залужный
владимир зеленский
международная морская организация
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO).Текст указа размещен на официальном сайте президента. Залужный будет совмещать обе должности.Валерий Залужный занимает должность посла Украины в Британии с 7 марта 2024 года.В конце февраля украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis сообщило, что Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, валерий залужный, владимир зеленский, международная морская организация, в мире
Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Международная морская организация, В мире
Зеленский нашел Залужному новую должность

Владимир Зеленский назначил Залужного постпредом Украины в IMO

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO).
Текст указа размещен на официальном сайте президента. Залужный будет совмещать обе должности.
Валерий Залужный занимает должность посла Украины в Британии с 7 марта 2024 года.
В конце февраля украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis сообщило, что Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев.

Международная морская организация ММО, International Maritime Organization, IMO) — учреждение ООН, отвечающее за повышение надежности и безопасности судоходства в области международной торговли и за предотвращение загрязнения моря с судов.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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УкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийМеждународная морская организацияВ мире
 
 
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