Зеленский нашел Залужному новую должность
Владимир Зеленский назначил Залужного постпредом Украины в IMO
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO).
Текст указа размещен на официальном сайте президента. Залужный будет совмещать обе должности.
Валерий Залужный занимает должность посла Украины в Британии с 7 марта 2024 года.
В конце февраля украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis сообщило, что Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев.
Международная морская организация ММО, International Maritime Organization, IMO) — учреждение ООН, отвечающее за повышение надежности и безопасности судоходства в области международной торговли и за предотвращение загрязнения моря с судов.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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