В конгрессе США унизили Зеленского
Конгрессвумен Спартц раскритиковала Зеленского, назвав его мистером Голливудом
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский политик украинского происхождения Виктория Спартц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский политик украинского происхождения Виктория Спартц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского голливудским актером из просроченного шоу. Об этом она сказала в интервью Newsmax.
"Мистер Голливуд (Прим. ред. — Зеленский) обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора", — заявила Спартц.
Как указала конгрессвумен, президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом даже после того, как тот обрушился с критикой на него самого и республиканцев. Американский лидер "был весьма почтителен и постарался сделать так, чтобы эта встреча не превратилась в голливудскую драму", подчеркнула она.
"Теперь, когда он находится в ужасной ситуации, а Россия наступает, он (Зеленский — Прим. ред.) должен умолять президента Трампа помочь им, а не вести себя так, как он ведет себя сейчас", — заключила Спартц.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
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