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В конгрессе США унизили Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
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03:56 04.03.2025 (обновлено: 04:21 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002876687.html
В конгрессе США унизили Зеленского
В конгрессе США унизили Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
В конгрессе США унизили Зеленского
Уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского голливудским актером из просроченного шоу. Об этом она сказала в интервью Newsmax. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:56:00+03:00
2025-03-04T04:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского голливудским актером из просроченного шоу. Об этом она сказала в интервью Newsmax."Мистер Голливуд (Прим. ред. — Зеленский) обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора", — заявила Спартц.Как указала конгрессвумен, президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом даже после того, как тот обрушился с критикой на него самого и республиканцев. Американский лидер "был весьма почтителен и постарался сделать так, чтобы эта встреча не превратилась в голливудскую драму", подчеркнула она."Теперь, когда он находится в ужасной ситуации, а Россия наступает, он (Зеленский — Прим. ред.) должен умолять президента Трампа помочь им, а не вести себя так, как он ведет себя сейчас", — заключила Спартц.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002544900.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе США унизили Зеленского

Конгрессвумен Спартц раскритиковала Зеленского, назвав его мистером Голливудом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский политик украинского происхождения Виктория Спартц
Американский политик украинского происхождения Виктория Спартц - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский политик украинского происхождения Виктория Спартц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского голливудским актером из просроченного шоу. Об этом она сказала в интервью Newsmax.
"Мистер Голливуд (Прим. ред. — Зеленский) обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора", — заявила Спартц.
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Как указала конгрессвумен, президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом даже после того, как тот обрушился с критикой на него самого и республиканцев. Американский лидер "был весьма почтителен и постарался сделать так, чтобы эта встреча не превратилась в голливудскую драму", подчеркнула она.
"Теперь, когда он находится в ужасной ситуации, а Россия наступает, он (Зеленский — Прим. ред.) должен умолять президента Трампа помочь им, а не вести себя так, как он ведет себя сейчас", — заключила Спартц.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
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